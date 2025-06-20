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На ПМЭФ обсудили влияющие на улучшение делового климата в России факторы

«Россети»: льготное подключение к инфраструктуре повлияло на работу сетевых организаций
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Тимур Ханов/«Россети»

Глава группы «Россети» Андрей Рюмин принял участие в сессии ПМЭФ по формированию Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На мероприятии, организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ), были рассмотрены ключевые факторы, влияющие на улучшение делового климата, включая вопросы подключения к электросетям. В диалоге приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, министр экономического развития РФ Максим Решетников и главы субъектов РФ.

Также на сессии были представлены текущие результаты формирования Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Эту работу правительство проводит по поручению президента РФ. В настоящее время создано 11 рабочих групп по приоритетным задачам для подготовки изменений с учетом национальных целей развития и ведущих мировых практик.

На сессии было отмечено, что ранее в России была проведена большая работа по повышению доступности энергетической инфраструктуры. Это позволило РФ в 2020 году войти в десятку лидеров международного рейтинга Doing Business по показателю «Подключение к системе электроснабжения».

«Россети» продолжают активно заниматься этой темой, в том числе в рамках рабочей группы совместно с АСИ. Есть много предложений, которые мы поддерживаем. Например, это касается оптимизации процедур технологического присоединения при комплексном развитии территорий, совершенствовании порядка выдачи и продления технических условий. Считаем важным также расширять диалог на межведомственном уровне», — отметил Андрей Рюмин.

Глава группы «Россети» добавил, что необходимо также решать вопросы загрузки и содержания энергетической инфраструктуры, строящейся по заявкам потребителей.

Активная реализация с 2009 года льготных механизмов по подключению к инфраструктуре оказала существенное влияние на сферу регулирования и работу сетевых организаций.

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ПМЭФ – 2025
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