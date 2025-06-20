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В Британии увидели «окно возможностей» для урегулирования конфликта Израиля и Ирана

Глава МИД Лэмми увидел окно возможностей для решения конфликта Израиля и Ирана
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Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что в течение следующих двух недель будет существовать окно возможностей для дипломатического решения конфликта Израиля и Ирана. Об этом сообщает «Би-би-си».

В опубликованном внешнеполитическим ведомством Соединенного Королевства заявлении министр подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке остается «опасной».

«Мы твердо убеждены, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия. Сейчас в течение следующих двух недель есть окно возможностей достичь дипломатического решения», — указал Лэмми.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что прекращение огня и получение от Израиля гарантий неповторения агрессии является единственным условием завершения конфликта.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее в Совфеде объяснили, почему США не наносят удары по Ирану.

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