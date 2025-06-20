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В МИД РФ ответили на вопрос о предоставлении убежища Маску

Захарова заявила, что не в курсе предложения предоставить убежище Маску в РФ
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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что не в курсе предложения предоставить американскому предпринимателю Илону Маску убежище в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы обращайтесь к тем, кто все это вбросил и кто это все раскручивает… У меня нет никакой информации насчет этого, кроме материалов в сети», — сказала дипломат.

Накануне вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что МИД России получил запрос партии «Новые люди» на предоставление убежища для Маска. По его словам, ответ от российского внешнеполитического ведомства должен поступить в течение месяца.

20 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать рассуждения о предоставлении политического убежища для американского миллиардера. Вместо этого представитель Кремля предложил дождаться официальных заявлений самого бизнесмена и российского МИД.

Ранее Даванков ответил на обвинения в хайпе вокруг убежища для Илона Маска.

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