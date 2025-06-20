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Даванков ответил на обвинения в хайпе вокруг убежища для Илона Маска

Депутат Даванков заявил, что Маск принес бы России больше пользы, чем Сноуден
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Nathan Howard/Reuters

Предоставление политического убежища Илону Маску принесло бы России больше пользы, чем помощь Эдварду Сноудену, заявил «Газете.Ru» вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. До этого он обратился в МИД России с просьбой дать убежище Маску, сам американец об убежище не просил.

«Убежище для Маска может принести России огромную пользу. Даже больше, чем помощь Сноудену. Поэтому рассчитываю, что МИД отнесется к моему предложению серьезно. Если мы хотим лидерства в технологиях — нужно идти на смелые шаги», — сказал Даванков.

Также он ответил высокопоставленному источнику агентства ТАСС, который раскритиковал лидера «Новых людей» за идею с убежищем для Маска — по словам источника, «хайп перешел все нормы приличия».

«Что касается позиции «высокопоставленного источника» — я бы к этому так не относился», — сказал Даванков.

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что направил в российское Министерство иностранных дел просьбу о политическом убежище в России для Илона Маска в свете конфликта с Дональдом Трампом. Некоторые СМИ трактовали это обращение Даванкова как идею самого Маска — при этом сам глава Tesla и SpaceX до этого публично не говорил, что хотел бы получить убежище в России.

Ранее Маска пригласили в Верхнюю Пышму на тест-драйв электромобиля.

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