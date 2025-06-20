Даванков ответил на обвинения в хайпе вокруг убежища для Илона Маска

Депутат Даванков заявил, что Маск принес бы России больше пользы, чем Сноуден

Предоставление политического убежища Илону Маску принесло бы России больше пользы, чем помощь Эдварду Сноудену, заявил «Газете.Ru» вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. До этого он обратился в МИД России с просьбой дать убежище Маску, сам американец об убежище не просил.

«Убежище для Маска может принести России огромную пользу. Даже больше, чем помощь Сноудену. Поэтому рассчитываю, что МИД отнесется к моему предложению серьезно. Если мы хотим лидерства в технологиях — нужно идти на смелые шаги», — сказал Даванков.

Также он ответил высокопоставленному источнику агентства ТАСС, который раскритиковал лидера «Новых людей» за идею с убежищем для Маска — по словам источника, «хайп перешел все нормы приличия».

«Что касается позиции «высокопоставленного источника» — я бы к этому так не относился», — сказал Даванков.

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что направил в российское Министерство иностранных дел просьбу о политическом убежище в России для Илона Маска в свете конфликта с Дональдом Трампом. Некоторые СМИ трактовали это обращение Даванкова как идею самого Маска — при этом сам глава Tesla и SpaceX до этого публично не говорил, что хотел бы получить убежище в России.

Ранее Маска пригласили в Верхнюю Пышму на тест-драйв электромобиля.