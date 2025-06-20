Помощник Кадырова назвал нацистами членов «Русской общины»

Членов «Русской общины», которые участвовали в задержании несовершеннолетних чеченцев в Москве, следует называть нацистами, заявил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев. Его цитирует портал «Грозный информ».

«В Москве группа из 30–40 человек, которых иначе, как нацистами, не назвать, выходит на улицу, надевает маски и футболки с надписью «Русская община» и пытается задерживать несовершеннолетних чеченцев», — возмутился Дудаев.

По его словам, действия «Общины» являются попыткой «натравить один народ на другой». Он также заявил, что, по его мнению, активисты ничего общего с русскими не имеют.

О рейде «Русской общины», в ходе которого полицейские задержали детей уроженцев Чечни, сообщалось накануне. За подростков вступилась чеченская женщина, которая спросила, за что задерживают несовершеннолетних, и обратила внимание на то, что некоторые активисты «Общины» скрывают лица.

Ранее стало известно о реакции мигрантов на рейд «Русской общины» в Подмосковье.