На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Помощник Кадырова назвал нацистами членов «Русской общины»

Ахмед Дудаев: членов «Русской общины» иначе как нацистами не назвать
close
Саид Царнаев/РИА Новости

Членов «Русской общины», которые участвовали в задержании несовершеннолетних чеченцев в Москве, следует называть нацистами, заявил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев. Его цитирует портал «Грозный информ».

«В Москве группа из 30–40 человек, которых иначе, как нацистами, не назвать, выходит на улицу, надевает маски и футболки с надписью «Русская община» и пытается задерживать несовершеннолетних чеченцев», — возмутился Дудаев.

По его словам, действия «Общины» являются попыткой «натравить один народ на другой». Он также заявил, что, по его мнению, активисты ничего общего с русскими не имеют.

О рейде «Русской общины», в ходе которого полицейские задержали детей уроженцев Чечни, сообщалось накануне. За подростков вступилась чеченская женщина, которая спросила, за что задерживают несовершеннолетних, и обратила внимание на то, что некоторые активисты «Общины» скрывают лица.

Ранее стало известно о реакции мигрантов на рейд «Русской общины» в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами