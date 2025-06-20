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Военкор ответил помощнику Кадырова на критику «Русской общины»

Военкор Котенок: рад, что Ахмед Дудаев может объяснить, кто русский
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Саид Царнаев/РИА Новости

Военкор Юрий Котенок прокомментировал в своем Telegram-канале слова Ахмеда Дудаева, помощника главы Чечни Рамзана Кадырова и министра республики по национальной политике, о том, что членов «Русской общины» нельзя считать русскими.

Военкор иронично обрадовался тому, что Дудаев всегда может объяснить, «кто русский, а кто из русских выписан».

«Сами русские разобраться, видимо, уже не в состоянии», — написал он.

По его словам, Дудаев перерос региональный уровень и под него следовало бы создать отдельное федеральное министерство.

До этого Дудаев заявил, что членов «Русской общины», которые участвовали в задержании несовершеннолетних чеченцев в Москве, следует называть нацистами. По его словам, действия «Общины» являются попыткой «натравить один народ на другой». Он также заявил, что, по его мнению, активисты ничего общего с русскими не имеют.

Ранее стало известно о реакции мигрантов на рейд «Русской общины» в Подмосковье.

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