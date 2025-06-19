Эксперт раскрыл, с какой страны может начаться перезагрузка отношений РФ и ЕС

Политолог Пинчук: налаживание отношений ЕС и РФ может начаться с Германии

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента России Владимира Путина на встрече с журналистами о том, что страны Европы могут возобновить сотрудничество с РФ.

По мнению эксперта, не Франция, не Польша, а именно Германия может стать отправной точкой для перезагрузки отношений с Москвой.

«Во-первых, есть личностный фактор. Как мы помним, президент хорошо знает немецкий, часть его службы, судьбы была связана с Германией. Германские лидеры всегда находились в доверительных взаимоотношениях с Путиным. И самое главное, геостратегические интересы России и Германии зачастую совпадали», — отметил Пинчук.

Он напомнил, что до недавнего времени Берлин был главным экономическим союзником Москвы в Европе. Дешевые российские энергоресурсы обеспечивали немецкую промышленность, дипломатические связи двух стран укреплялись. Поэтому неспроста такой симбиоз раздражал США, считает политолог.

19 июня Путин в рамках встречи с представителями информагентств заявил, что лидеры стран Европы, которые прекратили контакты с Россией, могут возобновить сотрудничество, если захотят.

Он подчеркнул, что ранее у него были регулярные контакты с экс-канцлером Германии Олафом Шольцем и другими европейскими политиками.

До этого президент РФ сообщил, что готов к контактам с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Ранее немецкий политик рассказал, что будет с экономикой ФРГ после отказа от российского газа.