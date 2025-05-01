В МИД России оценили принятие Арменией закона о начале вступления в ЕС

МИД России: Армения пока не ставит под угрозу свое участие в ЕАЭС

Принятый в Армении закон о процессе вступления в ЕС пока не влечет конкретных действий, которые бы ставили под сомнение членство Еревана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом РИА Новости заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

«Принятый в республике 4 апреля закон о начале процесса вступления в ЕС носит декларативный характер и не предполагает в настоящий момент каких-либо конкретных действий, ставящих под вопрос членство Армении в ЕАЭС», — подчеркнул он.

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Европейский союз. Документ содержит лишь одно предложение и, как заявлял ранее экс-замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян, не является заявкой на членство в ЕС — в который Армению официально не приглашали. Однако в Ереване надеются, что документ «повысит консолидацию суверенитета и устойчивость» страны. Подробности — в материал «Газеты.Ru».

Ранее Армения сообщила, что не будет платить взнос в ОДКБ.