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В МИД предрекли долгое «трение» между Россией и Западом из-за русофобии

Замглавы МИД Панкин: трение между РФ и Западом сохранится надолго
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Владимир Гердо/РИА «Новости»

Напряженность в отношениях между РФ и западными странами будет сохраняться еще очень долго, уверен замглавы МИД России Александр Панкин. Его цитирует ТАСС.

«Мы должны себя обезопасить от зависимости. Если не полной, то очень серьезной зависимости от Запада, с которым у нас трение, мягко говоря, надолго. Русофобия зашкаливает», — сказал дипломат, выступая на ПМЭФ.

До этого профессор Джорджтаунского университета Чарльз Купчан заявил, что страны Североатлантического альянса своими действиями дали понять, что не вступят в войну с Россией в целях защиты Украины.

По словам эксперта, несмотря на всю финансовую помощь Украине, страны НАТО не только не отправили для участия в конфликте ни одного солдата, но и отслеживают летальность и дальнобойность поставляемого ВСУ оружия, чтобы снизить риски эскалации и избежать дальнейшего ухудшения отношений с Россией.

Ранее сообщалось, что на Западе резко отреагировали на слова Каи Каллас о русском языке.

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ПМЭФ – 2025
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