Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х резко раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас после ее слов о том, что если Европа прекратит помогать Украине, то следует начинать учить русский язык.

«Говорит полоумная, бегло говорящая по-русски», — написал Боуз.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что если Европа прекратит помогать Украине, то следует начинать учить русский язык. По ее словам, Украина является первой линией обороны Европы, а Россия реагирует на силу «и ни на что другое». Она призвала делать больше для Киева и собственной безопасности.

Во время выступления она также заявила, что у России якобы «нет ни шанса» против Евросоюза и НАТО.

Ранее в Совфеде окрестили «сумасшедшим» экс-главу МИД Литвы после его совета Украине о России.