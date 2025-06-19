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На Западе резко отреагировали на слова Каллас о русском языке

Журналист Боуз назвал Каллас полоумной после высказывания о русском языке
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Peter Kneffel/Global Look Press

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х резко раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас после ее слов о том, что если Европа прекратит помогать Украине, то следует начинать учить русский язык.

«Говорит полоумная, бегло говорящая по-русски», — написал Боуз.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что если Европа прекратит помогать Украине, то следует начинать учить русский язык. По ее словам, Украина является первой линией обороны Европы, а Россия реагирует на силу «и ни на что другое». Она призвала делать больше для Киева и собственной безопасности.

Во время выступления она также заявила, что у России якобы «нет ни шанса» против Евросоюза и НАТО.

Ранее в Совфеде окрестили «сумасшедшим» экс-главу МИД Литвы после его совета Украине о России.

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