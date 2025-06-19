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Стало известно о планах республиканцев «аннулировать» наследие Байдена

Политолог Дудаков: республиканцы намерены аннулировать наследие Байдена
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Ken Cedeno/Reuters

Республиканская партия США инициировала слушания по вопросу умственных способностей бывшего президента Джо Байдена ради того, чтобы аннулировать подписанные им законы. Такое мнение в беседе с News.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Он назвал такое развитие событий «очень серьезным скандалом для демократов», поскольку они скрывали состояние Байдена четыре года. Кроме того, напомнил Дудаков, стало известно, что страной фактически управляло окружение главы государства, включая его скандального сына Хантера. Эти люди подписывали указы за спиной хозяина Белого дома, подчеркнул политолог.

«Республиканцы сейчас хотят это использовать как основание, чтобы полностью аннулировать все указы и полностью ликвидировать все наследство Байдена», — сказал Дудаков.

До этого в сенате США начались слушания о состоянии когнитивного здоровья экс-президента США Джо Байдена.

Отмечается, что в ходе первого заседания выступили научный сотрудник по вопросам права и технологической политики из аналитического центра Heritage Foundation Теодор Уолд, бывший пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер и профессор права Университета Вирджинии Джон Харрисон.

Ранее Байден оценил свои умственные способности как «чертовски хорошие».

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