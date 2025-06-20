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В МИД РФ сообщили о работе по устранению ядерной угрозы над Каспием

Захарова: РФ работает над возвращением ситуации вокруг Ирана в русло переговоров
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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ делает все, чтобы устранить ядерную угрозу над Каспием и вернуть стороны ирано-израильского конфликта за стол переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, физическая угроза нависла над регионом, к которому в том числе принадлежит Россия.

«Каспий — это не только Иран. Каспий — это несколько государств, в том числе и наша страна. Для нас это имеет прямое значение», — заявила она на XIX Генассамблее OANA в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Дипломат отметила, что территория Израиля прилегает к Средиземному морю, вокруг которого располагается ряд других государств. Захарова также напомнила о радиационной аварии максимального 7-го уровня в Фукусиме в 2011 году, заявив, что в отличие от ситуации на Ближнем Востоке, это была «локальная история» для Японии.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к Организации Объединенных Наций (ООН) с требованием принять необходимые меры по разоружению Израиля, а также по обеспечению денуклеаризации всей планеты.

Ранее в Совфеде оценили вероятность применения США ядерного оружия против Ирана.

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