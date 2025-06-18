Политолог объяснил нежелание Трампа встречаться с Зеленским

Особенно неудачным прошедший в Канаде саммит G7 стал для украинского лидера Владимира Зеленского, который не смог встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Политолог Сергей Марков в беседе с «Газетой.Ru» объяснил нежелание Трампа встречаться с Зеленским личной неприязнью.

«Трамп не захотел встречаться с Зеленским, потому что знал, что украинский лидер будет опять просить у него оружия и денег. Кроме того, Трамп терпеть не может лично Зеленского и считает его гнусным человеком, который топит в крови свой собственный народ ради внешних патронов типа экс-президента США Джо Байдена», — пояснил политолог.

Кроме того, Зеленский фактически является другом Демократической партии — врагов Трампа. Именно поэтому американский лидер и проигнорировал встречу, считает Марков.

В Канаде с 15 по 17 июня проходил саммит «Большой семерки», участие в котором также принял Владимир Зеленский, который рассчитывал провести личную беседу с Дональдом Трампом. Однако встреча политиков не состоялась, так как американский президент покинул саммит раньше времени.

Ранее стало известно, что Зеленский может пропустить саммит НАТО.