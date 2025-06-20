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В Киргизии попросили особого подхода к детям мигрантов при обучении в школах России

Посол Киргизии в РФ Боконтаев попросил преференциального подхода к детям мигрантов
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Depositphotos

Посол Киргизии в России Кубанычбек Боконтаев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) попросил преференциального подхода к детям мигрантов. Его слова передает VB.KG.

В ходе выступления он попросил пересмотреть вопрос о сдаче обязательного тестирования при принятии граждан Киргизии в российские школы.

«Всем хорошо известно, что русский язык в Кыргызстане имеет статус официального языка и языка межнационального общения. Абсолютное большинство граждан КР, включая детей, на достаточно хорошем уровне владеют русским языком», — добавил Боконтаев.

В связи с этим фактом посол попросил преференциального подхода к детям при их зачислении в образовательные учреждения.

До этого глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Киргизии и бывший премьер-министр республики Темир Сариев на полях ПМЭФ заявил, что гражданам Киргизии необходим особый статус в России. Он отметил, что эта просьба связана с тем, что «потому что в самое тяжелое время» Бишкек был с Москвой.

Ранее политолог объяснил, с чем связаны антимигрантские рейды в Киргизии.

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ПМЭФ – 2025
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