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Даванков заявил, что Маск попросил об убежище в России

Даванков сообщил, что МИД получил запрос на предоставление убежища от Маска
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Министерство иностранных дел России получило запрос на предоставление убежища от американского миллиардера Илона Маска. Об этом изданию NEWS.ru заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Мне кажется, Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой», — заявил Даванков в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он добавил, что ответ от российского внешнеполитического ведомства должен поступить в течение месяца.

До этого американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X оценил шутку зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о готовности России примирить его с президентом США Дональдом Трампом за «акции Starlink».

Ранее Маск сообщил об активации Starlink над Ираном.

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