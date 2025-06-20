Даванков заявил, что Маск попросил об убежище в России

Даванков сообщил, что МИД получил запрос на предоставление убежища от Маска

Министерство иностранных дел России получило запрос на предоставление убежища от американского миллиардера Илона Маска. Об этом изданию NEWS.ru заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Мне кажется, Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой», — заявил Даванков в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он добавил, что ответ от российского внешнеполитического ведомства должен поступить в течение месяца.

До этого американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X оценил шутку зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о готовности России примирить его с президентом США Дональдом Трампом за «акции Starlink».

Ранее Маск сообщил об активации Starlink над Ираном.