Сальдо: США начали понимать, что Британия манипулирует ими на Украине

Соединенные Штаты начинают понимать, что украинский конфликт «режиссирует» Великобритания, которая пытается манипулировать Вашингтоном, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Соединенные Штаты во главе с президентом Трампом начинают осознавать, что они тоже являются в определенной степени заложниками чьих-то манипуляционных действий, а именно тех структур, которые чужими руками ведут войны», — сказал глава региона.

Он отметил, что британцы ведут войны чужими руками уже более 500 лет, и «точно так же сейчас происходит на Украине».

В начале июня газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты предостерегли Великобританию от открытия нового посольства Китая в Лондоне.

Как заявил изданию высокопоставленный американский чиновник, США глубоко обеспокоены предоставлением Китаю потенциального доступа к секретным коммуникациям одного из ближайших союзников.

По данным журналистов, здание будущего посольства КНР находится между крупными финансовыми центрами Лондона. Рядом расположены американские дата-центры.

Ранее в Британии заговорили о грядущем перевороте в НАТО.