Европейские страны должны рассмотреть вариант отправки военных НАТО на Украину без поддержки США. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Европейские лидеры должны понять, что их дни сочтены. <...> Они должны взять НАТО под свой контроль ради собственных интересов», — говорится в публикации.

Обозреватель обратил внимание на то, что США готовят свою армию для противостояния Китаю. Он считает, что в связи с этим Европе надо готовиться ко дню, когда ей придется действовать без помощи Соединенных Штатов. Такое развитие событий, по мнению автора статьи, возможно после прекращения боевых действий на Украине и последующей отправки туда западных сил или перекрытия воздушного пространства и морских путей страны.

До этого физик-ядерщик Юрий Диков во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле выразил уверенность, что «шакалы из НАТО» не смогут победить Россию, как это не смогли сделать в свое время Наполеон и Гитлер.

По мнению ученого, Путину досталась страна в очень трудное время, однако он справился и «буквально оттащил» РФ от края пропасти, поставив на путь развития.

Ранее Лавров назвал неприемлемым наличие войск НАТО на территории Украины.