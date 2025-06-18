На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии заговорили о грядущем перевороте в НАТО

Guardian: Европа может отправить силы НАТО на Украину без поддержки США
close
Mindaugas Kulbis/AP

Европейские страны должны рассмотреть вариант отправки военных НАТО на Украину без поддержки США. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Европейские лидеры должны понять, что их дни сочтены. <...> Они должны взять НАТО под свой контроль ради собственных интересов», — говорится в публикации.

Обозреватель обратил внимание на то, что США готовят свою армию для противостояния Китаю. Он считает, что в связи с этим Европе надо готовиться ко дню, когда ей придется действовать без помощи Соединенных Штатов. Такое развитие событий, по мнению автора статьи, возможно после прекращения боевых действий на Украине и последующей отправки туда западных сил или перекрытия воздушного пространства и морских путей страны.

До этого физик-ядерщик Юрий Диков во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле выразил уверенность, что «шакалы из НАТО» не смогут победить Россию, как это не смогли сделать в свое время Наполеон и Гитлер.

По мнению ученого, Путину досталась страна в очень трудное время, однако он справился и «буквально оттащил» РФ от края пропасти, поставив на путь развития.

Ранее Лавров назвал неприемлемым наличие войск НАТО на территории Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами