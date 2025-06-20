Собчак рассказала, когда было снято видео со спящим Слуцким

Собчак: видео со спящим Слуцким было снято 18 июня в Госдуме

Видео со спящим главой партии ЛДПР Леонидом Слуцким было снято в Госдуме 18 июня. Об этом заявила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале, комментируя заявления о том, что ролик был снят давно, а сама она «разгоняет фейки».

«Видео, конечно, настолько «древнее», что снято позавчера в Госдуме. Произошло это на расширенном заседании комитетов ГД в рамках подготовки к «правительственному часу», — сказано в посте.

Также Собчак добавила видео Госдумы, на котором можно увидеть лидера ЛДПР.

Накануне замглавы центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар заявил, что журналистка опубликовала старый ролик из Госдумы.

19 июня журналистка Ксения Собчак разместила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» 10-секундное видео со спящим во время официального мероприятия главой партии «ЛДПР» Леонидом Слуцким и подписала: «Неделя тяжело дается, понимаю».

Ранее трое членов конгресса США заснули во время многочасовых заседаний.