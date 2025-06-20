На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собчак рассказала, когда было снято видео со спящим Слуцким

Собчак: видео со спящим Слуцким было снято 18 июня в Госдуме
close
Telegram-канал СОБЧАК

Видео со спящим главой партии ЛДПР Леонидом Слуцким было снято в Госдуме 18 июня. Об этом заявила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале, комментируя заявления о том, что ролик был снят давно, а сама она «разгоняет фейки».

«Видео, конечно, настолько «древнее», что снято позавчера в Госдуме. Произошло это на расширенном заседании комитетов ГД в рамках подготовки к «правительственному часу», — сказано в посте.

Также Собчак добавила видео Госдумы, на котором можно увидеть лидера ЛДПР.

Накануне замглавы центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар заявил, что журналистка опубликовала старый ролик из Госдумы.

19 июня журналистка Ксения Собчак разместила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» 10-секундное видео со спящим во время официального мероприятия главой партии «ЛДПР» Леонидом Слуцким и подписала: «Неделя тяжело дается, понимаю».

Ранее трое членов конгресса США заснули во время многочасовых заседаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами