В ЛДПР объяснили видео Собчак со спящим Слуцким

Журналистка Ксения Собчак опубликовала видео со спящим на ПМЭФ главой партии ЛДПР Леонидом Слуцким. Это старое видео из Госдумы, а Собчак «разгоняет фейки», заявила «Газете.Ru» замглавы центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Ковшар.
«Разгонять фейки — это новые стандарты журналистики? Иначе как еще объяснить то, что Ксения Собчак публикует древнее видео, снятое в Госдуме, и привязывает его к ПМЭФ? Ничего общего с реальностью оно не имеет. Неужели на крупнейшем форуме так мало инфоповодов, что Ксении приходится высасывать сенсации из пальца? Что-то мне подсказывает, что хорошие журналисты справляются и без фейков», — сказала Ковшар.
19 июня журналистка Ксения Собчак разместила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» 10-секундное видео со спящим во время официального мероприятия главой партии «ЛДПР» Леонидом Слуцким и подписала: «Неделя тяжело дается, понимаю».
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