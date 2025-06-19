В ЛДПР объяснили видео Собчак со спящим Слуцким

В ЛДПР заявили, что Собчак высасывает сенсации из пальца, публикуя видео со спящим Слуцким

Журналистка Ксения Собчак опубликовала видео со спящим на ПМЭФ главой партии ЛДПР Леонидом Слуцким. Это старое видео из Госдумы, а Собчак «разгоняет фейки», заявила «Газете.Ru» замглавы центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Ковшар.

«Разгонять фейки — это новые стандарты журналистики? Иначе как еще объяснить то, что Ксения Собчак публикует древнее видео, снятое в Госдуме, и привязывает его к ПМЭФ? Ничего общего с реальностью оно не имеет. Неужели на крупнейшем форуме так мало инфоповодов, что Ксении приходится высасывать сенсации из пальца? Что-то мне подсказывает, что хорошие журналисты справляются и без фейков», — сказала Ковшар.

19 июня журналистка Ксения Собчак разместила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» 10-секундное видео со спящим во время официального мероприятия главой партии «ЛДПР» Леонидом Слуцким и подписала: «Неделя тяжело дается, понимаю».

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