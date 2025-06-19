На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЛДПР объяснили видео Собчак со спящим Слуцким

В ЛДПР заявили, что Собчак высасывает сенсации из пальца, публикуя видео со спящим Слуцким

Журналистка Ксения Собчак опубликовала видео со спящим на ПМЭФ главой партии ЛДПР Леонидом Слуцким. Это старое видео из Госдумы, а Собчак «разгоняет фейки», заявила «Газете.Ru» замглавы центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Ковшар.

«Разгонять фейки — это новые стандарты журналистики? Иначе как еще объяснить то, что Ксения Собчак публикует древнее видео, снятое в Госдуме, и привязывает его к ПМЭФ? Ничего общего с реальностью оно не имеет. Неужели на крупнейшем форуме так мало инфоповодов, что Ксении приходится высасывать сенсации из пальца? Что-то мне подсказывает, что хорошие журналисты справляются и без фейков», — сказала Ковшар.

19 июня журналистка Ксения Собчак разместила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» 10-секундное видео со спящим во время официального мероприятия главой партии «ЛДПР» Леонидом Слуцким и подписала: «Неделя тяжело дается, понимаю».

Ранее трое членов конгресса США заснули во время многочасовых заседаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами