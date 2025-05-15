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Трое членов конгресса США заснули во время многочасовых заседаний

Fox News: три конгрессмена заснули во время многочасовых заседаний
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Кадр видео: C-SPAN

Трое американских конгрессменов заснули во время многочасовых заседаний в комитетах палаты представителей. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Конгрессмена-республиканца от Юты Блейк Мур сморил сон на заседании комитета по путям и средствам, члены палаты представителей 71-летняя Дебби Дингелл и 80-летняя Джен Шаковски заснули на заседании комитета по энергетике и торговле.

Коллегам Мура пришлось будить его во время голосования. Дингелл в свое оправдание заявила, что не спала больше 30 часов, борясь против попыток республиканцев уменьшить выделение средств медстрахования Medicaid. По ее словам, она закрыла глаза, чтобы подумать об Америке, где каждый имеет доступ к качественной и доступной медицине.

9 апреля президент США Дональд Трамп назвал отличительную особенность своего предшественника Джо Байдена — по его словам, экс-президент мог пойти на пляж и уснуть, пуская слюни.

12 ноября сообщалось, что премьер-министр Японии Исиба уснул во время собственного переизбрания.

Ранее были названы два правила безопасного дневного сна.

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