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Азербайджан и Армения обсудили обмен данными о пропавших без вести лицах

Комиссии Еревана и Баку по вопросам пропавших лиц обсудили обмен данными
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Shutterstock/esfera

Комиссии Армении и Азербайджана по вопросам пропавших без вести лиц обсудили обмен данными и координацию поисковых операций. Об этом сообщил пресс-центр Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

Отмечается, что в ходе обсуждения представители двух стран обсудили гуманитарные вопросы, связанные с выяснением судеб лиц, пропавших без вести в ходе нагорно-карабахского конфликта. На встрече обговаривались возможности обмена данными, организации и координации поисковых операций, говорится в сообщении.

Комиссии Армении и Азербайджана подчеркнули важность продолжения контактов в гуманитарной сфере и подтвердили готовность продолжать сотрудничество на благо семей пропавших без вести.

13 марта армянский МИД сообщил, что Армения и Азербайджан согласовали текст мирного соглашения и завершили переговорный процесс. В Ереване заявили, что ждут от Баку предложений по поводу места и даты подписания документа. После этого азербайджанские власти пояснили, что для подписания мирного соглашения Армении необходимо инициировать роспуск международного переговорного формата — Минской группы ОБСЕ, а также убрать из Конституции ссылку на Декларацию независимости, где есть упоминание о Нагорном Карабахе.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет.

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