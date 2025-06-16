Каллас заявила главе МИД Ирана о недопустимости обладания ядерным оружием

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас провела телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, в ходе которого напомнила о недопустимости появления у Тегерана ядерного оружия. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Риск дальнейшей эскалации в регионе опасно высок. Дипломатия должна восторжествовать. ЕС всегда четко заявлял: нельзя допустить, чтобы Иран приобрел ядерное оружие. Только дипломатия может привести к долгосрочному решению. ЕС готов оказать поддержку», — написала Каллас.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее МИД Украины назвал Иран «источником многих проблем» после удара Израиля.