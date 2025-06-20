На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минвостокразвитии оценили сроки строительства автомобильного моста в КНДР

Глава Минвостокразвития Чекунков: первый мост в КНДР будет построен за два года
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Первый автомобильный мост, который позволит соединить Россию и Северную Корею, будет построен за два года. Об этом РИА Новости сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Строительство начато по плану, ведется с двух сторон и очень энергично, поэтому мы рассчитываем, что за два года он будет построен», — заявил Чекунков в интервью на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он напомнил, что общая длина мостового перехода с подъездными дорогами составит 4,7 километра, а длина самого моста — около одного километра. На мосту будет две полосы для движения, по одной с каждой стороны.

Железнодорожное сообщение между Пхеньяном и Москвой, а также Пхеньяном и Хабаровском было возобновлено в июне.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия и Северная Корея ведут переговоры о расширении географии авиационного сообщения.

Ранее Ким Чен Ын заверил Шойгу в поддержке России по вопросу Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами