В Минвостокразвитии оценили сроки строительства автомобильного моста в КНДР

Глава Минвостокразвития Чекунков: первый мост в КНДР будет построен за два года

Первый автомобильный мост, который позволит соединить Россию и Северную Корею, будет построен за два года. Об этом РИА Новости сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Строительство начато по плану, ведется с двух сторон и очень энергично, поэтому мы рассчитываем, что за два года он будет построен», — заявил Чекунков в интервью на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он напомнил, что общая длина мостового перехода с подъездными дорогами составит 4,7 километра, а длина самого моста — около одного километра. На мосту будет две полосы для движения, по одной с каждой стороны.

Железнодорожное сообщение между Пхеньяном и Москвой, а также Пхеньяном и Хабаровском было возобновлено в июне.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия и Северная Корея ведут переговоры о расширении географии авиационного сообщения.

Ранее Ким Чен Ын заверил Шойгу в поддержке России по вопросу Украины.