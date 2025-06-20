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Премьер Франции застрял внутри истребителя

Премьер Франции Байру застрял в истребителе на Парижском авиасалоне
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DGA

Премьер-министр Франции Франсуа Байру с трудом выбрался из французского истребителя Rafale. Об этом пишет журнал Entrevue.

Это произошло во время визита премьера на Парижский авиасалон, который проходит с 16 по 19 июня.

«Байру сел в Rafale..., но возникла небольшая проблема — премьер-министр застрял и не смог выйти из самолета, что вызвало массу насмешек», — пишет портал.

Истребитель Rafale F5 был впервые представлен публике на Парижском авиасалоне — его презентация была главным событием года, отмечает Entrevue. Он должен поступить на вооружение ВВС Франции с 2033 года.

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