На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран намерен предпринять юридические шаги против главы МАГАТЭ

Иран намерен предпринять шаги против главы МАГАТЭ Гросси из-за ударов Израиля
close
Anna Voitenko/Reuters

Иран намерен предпринять юридические шаги в ответ на отсутствие действий после ударов Израиля со стороны генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на главу Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами.

«Необходимо выполнить ваши же правовые обязанности, немедленно прекратив свое бездействие и осудив агрессию израильского режима, которые противоречат всем нормам международного права», — говорится в письме Эслами в адрес Гросси.

По его словам, Иран примет необходимые меры для защиты своих суверенных прав и предпримет соответствующие юридические шаги, «в особенности в отношении бездействия» со стороны Гросси.

Ранее Гросси заявил, что после ударов Израиля по ядерным объектам Ирана есть риск радиационной утечки. Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что в Иране есть и другие объекты, связанные с ядерной энергетикой — в том числе атомные электростанции, которые ни в коем случае не должны подвергаться атакам.

Ранее в МИД РФ заявили о мониторинге информации об угрозе ядерной инфраструктуре Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами