Зеленский пригрозил навести порчу на российских пранкеров

Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) сообщили в интервью Life.ru, что во время телефонного розыгрыша президент Украины Владимир Зеленский вел себя неадекватно и угрожал им порчей.

«Он был в каком-то не совсем адекватном состоянии: какие-то странные звуки издавал и вообще странно себя вел. А еще сыпал проклятиями. Говорил, если будете звонить, я вас прокляну», — заявил Вован.

Пранкер также рассказал, что он и Лексус позвонили Зеленскому в качестве исключения, поскольку им интересны люди, влияющие на политические решения, а украинский лидер «просто торгует лицом».

В мае 2021 года Вован и Лексус разыграли Зеленского, позвонив ему от имени мэра Киева Виталия Кличко.

«Кличко» позвонил Зеленскому в полпервого ночи и заявил, что хочет подать в отставку. Глава Украины удивился такому решению «Кличко», добавив, что для него оказались неожиданными заявления о публичном унижении. Также он предложил мэру города созвониться на следующий день в более раннее время. «Кличко» отказался от предложения, пояснив, что завтра пройдет их личная встреча. Зеленский согласился, после чего телефонный разговор закончился.

Ранее Вован и Лексус разыграли Порошенко.