«Как мы можем достичь мира? Поставлять больше оружия». Пранкеры разыграли Петра Порошенко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли бывшего президента Украины Петра Порошенко от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола. Порошенко, думая, что разговаривает с американцем, заявил о значительном превосходстве ВС РФ над ВСУ и призвал поставлять Киеву больше оружия.

«Значительное превосходство русских»

Петр Порошенко, думая, что разговаривает с Майклом Макфолом, призвал США поставлять Украине больше оружия и усилить антироссийские санкции. Видео розыгрыша пранкеры выложили на своем канале «Шоу ВиЛ» на Rutube.

«У России в 10 раз больше артиллерии. У России в 30 раз больше боеприпасов. А в авиации у русских еще значительное превосходство. И в первую очередь это зенитные ракеты, в том числе и в зоне нашей контрнаступательной операции. И нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы поставить на Украину зенитно-ракетные комплексы, самолёты F-16 и А-10, чтобы хотя бы уравновесить наступательный потенциал России, потому что нам сейчас нечем защищать свои войска от ударов с воздуха. Нам нужно запустить то, что мы обещали, так называемый ленд-лиз», — заявил Порошенко.

Он отметил, что пока недоволен результатами антироссийских санкций, хотя США «отлично справляются с этой работой».

«Нам нужно быть более изобретательными. Мы убеждены, что санкции должны носить экстерриториальный характер», — уверен бывший президент Украины.

Он также считает, что украинские ВМС «должны более решительно блокировать российские торговые суда с российским экспортом», а страховые компании – отказываться от работы с российским экспортерами под страхом санкций.

Порошенко подчеркнул, что единственным способом «остановить Путина» считает «предоставление Украине плана действий по членству в НАТО».

«Войны каждый раз заканчиваются миром. Без сомнений. Как мы можем достичь мира? Кратчайший путь – поставлять больше оружия. Не бумагу для подписания мирного соглашения. Не ручки и карандаши для подписания мирного соглашения, а боеприпасы <…> У России по-прежнему есть большие ресурсы для того чтобы добиться победы <…> Наших успехов на поле боя недостаточно. Этого достаточно для того, чтобы спасти Украину, но не для того, чтобы ослабить Путина. Именно поэтому нам нужно больше побед. А для большего количества побед нам нужно больше оружия, больше санкций», — заявил бывший глава государства.

Он также уверен, что спецоперация РФ на Украине не завершится до весны.

«Грязная игра политиков»

Порошенко также пожаловался, что его не выпустили с Украины на важную встречу НАТО, а нынешний глава государства Владимир Зеленский «3,5 года атакует его уголовными делами».

«Вероятно, вам известно, что меня стараются не выпускать заграницу, например, когда я собирался ехать на важную конференцию в НАТО. Никто в мире не понимает, зачем они это делают», — посетовал экс-президент.

Он добавил, что разговаривал с мэром Киева Виталием Кличко, которого якобы тоже не выпускают из страны. По мнению Порошенко, «это удар по местному самоуправлению» и «грязная игра политиков».

«3,5 года господин Зеленский просто атаковал меня уголовными делами. В том числе по обвинению меня в государственной измене. Что чрезвычайно глупо. К сожалению, он продолжает эту игру. Это что-то иррациональное», — пожаловался Порошенко.

Кроме того, он назвал минские соглашения «очень талантливо написанным документом».

«Мне нужны были эти соглашения, чтобы получить как минимум 4,5 года на то, чтобы сформировать украинские вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших ВС в Восточной Европе», — заявил бывший глава государства.

Он заключил, что, если его спросят, «можно ли освободить Крым», он бы ответил, «что да».

28 мая депутат партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Петра Порошенко не выпустили из Украины для участия в международных мероприятиях.

«На днях «Европейская солидарность» анонсировала зарубежные поездки лидера партии Петра Порошенко, который входит в официальную делегацию в Парламентской ассамблее НАТО и также приглашен выступить на саммите EPP (Европейская народная партия. — «Газета.Ru»). Это официальные парламентские командировки, все приглашения есть у главы Верховной рады и все соответствующие распоряжения про состав делегаций поддержаны комитетом по международным делам и подписаны главой ВР Русланом Стефанчуком», — написала Геращенко.

По ее словам, Порошенко не пропустили через границу без объяснения причин.