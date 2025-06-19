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В Госдуме ответили на требование об особом статусе для киргизов

Депутат Калашников заявил, что только для Киргизии особого статуса быть не может
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что Киргизия не может рассчитывать на особый статус в России на основании участия в Великой Отечественной войне. Его слова приводит «Лента.ру».

По мнению депутата, не может быть такого, что только для граждан какой-либо республики устанавливается какой-то отдельный особый статус. Он также отметил, что присвоение такого статуса не может быть связано с участием в Великой Отечественной войне.

В четверг, 19 июня, глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Киргизии и бывший премьер-министр республики Темир Сариев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что гражданам Киргизии необходим особый статус в России. Он отметил, что эта просьба связана с тем, что «потому что в самое тяжелое время» Бишкек был с Москвой.

Ранее политолог объяснил, с чем связаны антимигрантские рейды в Киргизии.

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