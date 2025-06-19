В Кремле рассказали, делится ли Трамп планами по конфликту на Ближнем Востоке

Песков: Трамп не делился с Россией планами по конфликту на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп не обсуждает с российской стороной свои намерения относительно конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос издания «Ведомости».

«Если американская сторона продолжит углубляться в конфликт, это вызовет у нас еще большее беспокойство, так как это приведет к дальнейшей эскалации», – отметил представитель Кремля.

Сегодня издание Axios, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщило, что обстановка на Ближнем Востоке достигает критической стадии. Соединенные Штаты могут применить снаряд GBU-57 E/B Massive Ordnance Penetrator (MOP). По данным журналистов, администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность удара по подземному ядерному объекту в Фордо, используя это мощное оружие — одно из самых разрушительных в арсенале США.

Накануне Трамп допустил, что США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана, если Тегеран не примет его «последний ультиматум».

Ранее в Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля.