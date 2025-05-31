В Грузии начал действовать закон об иноагентах

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах, повторяющий американский FARA

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах, который полностью идентичен американскому FARA (Foreign Agents Registration Act). Об этом говорится на официальном портале Законодательного вестника Грузии, передает ТАСС.

Закон предусматривает возможность лишения свободы на срок до 5 лет. Нововведение распространяется как на организации, так и на физические лица. Нормативный акт начал действовать спустя 60-й день после опубликования на портале Законодательного вестника.

Реализацию закона будет контролировать Антикоррупционное бюро Грузии. Закон предусматривает, что признать иностранным агентом могут организацию или физлицо, которые служат интересам иностранного государства или финансируются из-за рубежа. Под действие закона попадают СМИ.

По данным инициаторов закона, представители правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», принятый в 2024 году закон не исполнялся должным образом. Новый закон поможет усилить борьбу с иностранным влиянием.

Парламент Грузии принял американскую версию закона об иноагентах 1 апреля. За принятие закона проголосовали 86 депутатов.

В конце марта президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск против закона об иностранных агентах, который был подан бывшей главой государства Саломе Зурабишвили.

Ранее в ЕС высказались о принятии закона об иноагентах.