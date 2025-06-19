В РПЦ заявили, что на Западе начали «разыгрывать религиозную карту»

Политические власти все большего числа стран начинают «разыгрывать религиозную карту», вмешиваясь во внутреннюю жизнь церкви, эти процессы происходят не только на Украине, но и в Армении и Молдавии. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с общественностью и СМИ Владимир Легойда в интервью RT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы точно знаем, что любое вмешательство политической власти во внутреннюю жизнь церкви — ни к чему хорошему подобное вмешательство не приведет», — сказал он.

Легойда добавил, что поддержка властями Молдавии неканонических церковных структур оказывается схожа с политикой украинских властей. Представитель РПЦ подчеркнул, что каноническая Молдавская православная церковь является частью Русской православной церкви.

Факт того, что молдавская власть открыто поддерживает Бессарабскую митрополию (структуры Румынской православной церкви), которая демонстрирует критическое отношение к канонической церкви, невольно говорит об украинских параллелях, резюмировал Легойда.

16 июня член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Михаил Тюренков назвал нападение силовиков на священника во время шествия, организованного против ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Кишиневе, беспрецедентным случаем. По его словам, президент Молдавии Майя Санду открыто объявила войну православным христианам, показав, что права «агрессивных меньшинств, пропагандирующих извращения», для нее выше прав православного большинства.

Ранее было опубликовано видео нападения силовиков на священника на марше против ЛГБТ в Кишиневе.