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Путин и Си Цзиньпин обсудили появление Зеленского на саммите G7

Ушаков: Путин и Си обсудили неудачную поездку Зеленского на саммит G7
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Александр Кряжев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили итоги саммита «большой семерки», в ходе беседы лидеров было «проброшено», что для президента Украины Владимира Зеленского G7 был «отнюдь не самым удачным выездом за границу». Об этом сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«‎В частности, отметили известные шероховатости, проявившиеся во взаимоотношениях участников этой встречи. И было, кстати, проброшено, что для Зеленского это был отнюдь не самый удачный выезд за границу», — сказал Ушаков.

19 июня Путин и Си Цзиньпин созвонились. Главной темой разговора стало обострение ситуации на Ближнем Востоке. Обе стороны выразили мнения, что все разногласия должны решаться за столом переговоров.

Саммит G7 проходил в Канаде с 15 по 17 июня. В ходе мероприятия Зеленский рассчитывал провести личную беседу с президентом США Дональдом Трампом, однако она не состоялась, так как американский лидер уехал раньше времени.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Газетой.Ru» объяснил нежелание Трампа встречаться с Зеленским личной неприязнью.

Ранее в Госдуме подвели итоги саммита G7 для Зеленского.

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