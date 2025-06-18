На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме подвели итоги саммита G7 для Зеленского

Слуцкий: Зеленский перестает быть главной звездой западного шапито
close
Ints Kalnins/Reuters

«Большая семерка» превращается в клуб по интересам «золотого миллиарда», который в своем инерционном мышлении не способен осознать геополитические изменения, происходящие сейчас. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился председатель комитета Госдумы по международным делам, руководитель фракции «ЛДПР» Леонид Слуцкий.

«Западные меньшевики все еще пытаются диктовать на правах самопровозглашенной исключительности глобальному большинству свою точку зрения. При этом они совершенно не понимают, что амбиции гегемона давно растворились в реалиях многополярного мира», — сказал депутат.

По его мнению, стало очевидно, что США, в том числе в свете событий на Ближнем Востоке, больше не ставят своим приоритетом безусловную поддержку киевского режима.

«Зеленский перестает быть главной звездой западного шапито. Администрация Трампа будет и дальше принуждать Киев к продолжению переговоров. Очевидно, Зеленский пытается переубедить Трампа, но у него не мало что получается», — заключил Слуцкий.

C 15 по 17 июня в Канаде прошел саммит «Большой семерки», участие в котором также принял президент Украины Владимир Зеленский. Страны-участницы решили не публиковать единое коммюнике по итогам встречи, вместо этого каждая из стран подготовила отдельные заявления.

Ранее на Западе констатировали «новую реальность» для G7 из-за Трампа.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами