В Госдуме подвели итоги саммита G7 для Зеленского

«Большая семерка» превращается в клуб по интересам «золотого миллиарда», который в своем инерционном мышлении не способен осознать геополитические изменения, происходящие сейчас. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился председатель комитета Госдумы по международным делам, руководитель фракции «ЛДПР» Леонид Слуцкий.

«Западные меньшевики все еще пытаются диктовать на правах самопровозглашенной исключительности глобальному большинству свою точку зрения. При этом они совершенно не понимают, что амбиции гегемона давно растворились в реалиях многополярного мира», — сказал депутат.

По его мнению, стало очевидно, что США, в том числе в свете событий на Ближнем Востоке, больше не ставят своим приоритетом безусловную поддержку киевского режима.

«Зеленский перестает быть главной звездой западного шапито. Администрация Трампа будет и дальше принуждать Киев к продолжению переговоров. Очевидно, Зеленский пытается переубедить Трампа, но у него не мало что получается», — заключил Слуцкий.

C 15 по 17 июня в Канаде прошел саммит «Большой семерки», участие в котором также принял президент Украины Владимир Зеленский. Страны-участницы решили не публиковать единое коммюнике по итогам встречи, вместо этого каждая из стран подготовила отдельные заявления.

Ранее на Западе констатировали «новую реальность» для G7 из-за Трампа.