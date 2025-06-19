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Бывший вице-мэр Екатеринбурга выйдет на свободу

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев выйдет на свободу
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Павел Лисицын/РИА Новости

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев выйдет на свободу из тюрьмы в связи с условно-досрочным освобождением (УДО). Об этом сообщает Telegram-канал «E1.Ru».

Контеев должен был провести за решеткой 21 год и отсидел больше половины срока. Ему оставалось шесть лет до освобождения.

Суд удовлетворил ходатайство еще 25 апреля, прокуратура пыталась оспорить это решение, однако областной суд оставил решение в силе.

Виктор Контеев был арестован в августе 2011 года. Ему предъявлено обвинение в участии в организации двух преступлений на территории Курганской области в 2005-2006 годах. По версии следствия, причиной преступления стала борьба за рынок импорта фруктов и овощей из Средней Азии на Урал, в том числе на одну из крупнейших баз Екатеринбурга – Овощебазу №4. В деле также есть обвинение во взятке, которую Контеев, предположительно, получил в виде доли в уставном капитале фирмы в размере пяти миллионов рублей.

В июне 2012 года уголовное дело было заведено и в отношении жены Контеева. В 2025 году ее отправили под домашний арест.

Ранее арестовали экс-министр культуры Кузбасса.

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