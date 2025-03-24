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Арестована экс-министр культуры Кузбасса

Экс-министра культуры Кузбасса арестовали по обвинению в получении взятки
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Экс-министра культуры и национальной политики Кемеровской области Ольгу Феофанову арестовали по обвинению в мошенничестве и получении взятки. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов региона.

По версии органов предварительного расследования, Феофанова в октябре 2022 года, замещая должность директора ГАУК «Кузбасский государственный краеведческий музей», совместно с индивидуальным предпринимателем, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере культурно-массовых мероприятий, совершили хищение денежных средств, принадлежащих «Кузбасскому государственному краеведческому музею» в размере 400 тыс. рублей путем заключения и подписания договоров о выполнении работ без намерения фактически выполнять их.

Кроме того, как считает следствие, в декабре 2023 года женщина, занимая должность министра культуры и национальной политики региона, получила взятку от индивидуального предпринимателя в размере 790 тыс. рублей за способствование совершению другими должностными лицами министерства культуры Кузбасса действий в пользу предпринимателя.

Ее арестовали 22 марта. В тот же день ей предъявили обвинение в совершении ряда преступлений. Сторона защиты и обвиняемая в судебном заседании просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

По итогам рассмотрения ходатайства 61-летней женщине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая.

17 марта бывшего главу компании «Ниеншанц» Виктора Ярутова заочно обвинили в хищении более 130 млн рублей при поставках средств связи для министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что СК не стал просить продлить арест московскому налоговику по делу о 24 взятках.

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