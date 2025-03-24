Супругу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест Ларису Контееву, жену бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного за покушение на жизнь, вымогательство и взяточничество. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Там агентству сообщили, что Ленинский районный суд Екатеринбурга 26 марта рассмотрит ходатайство следователя о продлении меры пресечения Ларисе Контеевой. До 28 марта она находится под домашним арестом.

В пресс-службе добавили, что Контеева была в международном розыске с 2012 года, она обвиняется в пособничестве в получении взятки и в пособничестве в вымогательстве.

Виктор Контеев был арестован в августе 2011 года. Ему предъявлено обвинение в участии в организации двух преступлений на территории Курганской области в 2005-2006 годах. По версии следствия, причиной преступления стала борьба за рынок импорта фруктов и овощей из Средней Азии на Урал, в том числе на одну из крупнейших баз Екатеринбурга – Овощебазу №4. В деле также есть обвинение во взятке, которую Контеев, предположительно, получил в виде доли в уставном капитале фирмы в размере пяти миллионов рублей.

В июне 2012 года уголовное дело было заведено и в отношении жены Контеева.

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