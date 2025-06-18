На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Каллас заявила, что у России «нет шансов» против ЕС и НАТО

Каллас заявила, что у России нет ни шанса против Евросоюза и НАТО
close
Edgar Su/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что у России якобы «нет ни шанса» против Евросоюза и НАТО. Ее слова с выступления в Европарламенте приводит Bild.

«У России нет ни шанса против НАТО и ЕС. Но мы должны держаться вместе. Сохранение единства альянса так же важно, как и увеличение оборонных расходов. Я не верю, что существует угроза, которую мы не смогли бы преодолеть, если будем действовать вместе и с нашими союзниками по НАТО», — заявила Каллас.

Во время выступления она также заявила, что если Европа прекратит помогать Украине, то следует начинать учить русский язык. По ее словам, Украина является первой линией обороны Европы, а Россия реагирует на силу «и ни на что другое». Она призвала делать больше для Киева и собственной безопасности.

Каллас указала, что Россия в прошлом году потратила на оборону больше, чем весь Евросоюз. Глава евродипломатии утверждает, что это якобы свидетельствует о планах «долгосрочной агрессии».

Ранее Каллас резко отреагировала на массированный удар ВС РФ по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами