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В Совфеде окрестили «сумасшедшим» экс-главу МИД Литвы после его совета Украине о России

Сенатор Карасин счел сумасшедшим экс-главу МИД Литвы после его слов о России
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Алексей Майшев/РИА Новости

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин назвал «сумасшедшим человеком» экс-главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который посоветовал Украине наносить удары по нефтяным объектам в России. Его слова приводит News.ru.

«Какой-то бывший глава МИДа. Кому Ландсбергис вообще интересен и кому нужно его мнение? Зачем раздувать его реноме? Это сумасшедший человек», — сказал Карасин.

Парламентарий призвал перестать обращать на него внимание и посоветовал послать его «к чертовой матери».

До этого бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Украину наносить удары по российским нефтяным объектам.

В посте он опубликовал карту, на которой обозначены крупнейшие нефтяные объекты Ирана, указав, что атаки Израиля направлены на снижение добычи нефти, которая обеспечивает республику финансами.

В публикации он выразил надежду, что «Украина поймет намек» и назвал российскую нефть «законной целью».

Ранее глава МИД Литвы отказал Украине в приглашении в НАТО на предстоящем саммите.

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