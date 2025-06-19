В Кремле заявили, что Россия готова оказать Ирану гуманитарную помощь

Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку при необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Если будут какие-то запросы, конечно, запросы будут анализироваться быстро и оперативно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в США раскрыли планы Нетаньяху в отношении Ирана.