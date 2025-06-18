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Глава МИД Литвы отказал Украине в приглашении в НАТО на предстоящем саммите

Глава МИД Литвы Будрис: Украина не получит приглашения в НАТО на будущем саммите
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Министерство иностранных дел Литвы

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса, который состоится в Гааге. Его слова приводит LRT.

Будрис подчеркнул, что этот вопрос «не стоит на повестке дня».

«Никто не выражал никаких надежд, что приглашение будет сделано в Гааге, даже сами украинцы. Нет ожиданий, что будут приняты какие-то прорывные решения, ни перед саммитом в Вашингтоне, ни сейчас, перед саммитом в Гааге; это не стоит на повестке дня», – заявил он.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Украину пригласили на саммит НАТО, который состоится в конце июня в Гааге. Зеленский отметил, что руководитель министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига будет общаться со своими коллегами насчет инфраструктуры и того, какие могут быть результаты саммита в Гааге.

В свою очередь сам Сибига сообщил, что для того, чтобы «сделать возможным» участие президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите НАТО, должны быть приняты конкретные решения по поддержке Киева.

Ранее Каллас призвала ЕС учить русский язык в случае прекращения помощи Украине.

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