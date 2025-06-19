В Германии раскритиковали главу Еврокомиссии из-за слов о России

Политик Дагделен раскритиковала фон дер Ляйен после слов о санкциях против РФ

Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен выступил против призывал главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести новые санкции против России. Об этом политик написала на своей странице в социальной сети X.

Дагделен отметила, что пока фон дер Ляйен требует новые более жесткие антироссийские санкции, цены на продовольствие в Европе еще в 2024 году сильно выросли.

16 июня на полях саммита G7 фон дер Ляйен заявила, что для завершения конфликта на Украине нужно усилить давление на Россию. По ее словам, санкции имеют решающее значение для достижения этой цели.

Глава ЕК напомнила, что Евросоюз намерен ввести очередной, восемнадцатый пакет антироссийских санкций, в связи с чем предложит другим странам присоединиться к политическому объединению «в этих усилиях».

В ходе саммита также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС подготовил «беспрецедентные санкции» в отношении России.

Ранее Британия ввела санкции против структуры Минобороны РФ.