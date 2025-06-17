Британия ввела санкции против структуры Минобороны РФ

Великобритания ввела санкции в отношении Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

«Добавления:… Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в документе.

О том, что Великобритания планирует расширить санкции против России, стало известно 17 июня. Телеканал Sky News сообщил, что премьер Кир Стармер планирует объявить о введении новых антироссийских санкций и призвать союзников Лондона усилить экономическое давление на Россию.

В конце мая Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 82 позиции. Тогда в санкционный список попали российские военные и энергетические компании, предприятия финансового сектора, СМИ.

Ранее Британия сняла санкции с российского физлица.