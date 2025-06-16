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Глава ЕК нашла способ прекратить конфликт на Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен: чтобы прекратить конфликт, нужно сильнее давить на Россию
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Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что для завершения конфликта на Украине нужно усилить давление на Россию. Ее слова приводит Reuters.

«Мы должны оказывать большее давление на Россию, чтобы обеспечить реальное прекращение огня, вернуть Россию за стол переговоров и положить конец этой войне. Санкции имеют решающее значение для достижения этой цели», — заявила фон дер Ляйен по прибытии на предстоящий саммит G7.

Она напомнила, что Евросоюз намерен ввести очередной, восемнадцатый пакет антироссийских санкций, в связи с чем предложит другим странам присоединиться к политическому объединению «в этих усилиях».

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что страны «Большой семерки» решили не публиковать коммюнике по итогам предстоящего саммита из-за принципиальных разногласий между США и другими членами группы по нескольким вопросам, в частности, конфликту на Украине. Вместо единого итогового документа участники G7 могут подготовить отдельные заявления своих лидеров по различным аспектам, однако общего заключения не будет. По информации агентства, такой подход был предложен представителями принимающей страны Канады.

Ранее Зеленский выразил недовольство, что глобальный Юг сотрудничает с Россией.

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