В Израиле назвали возможную цель для атак после Ирана

Масри: Израиль может переключиться на Пакистан после конфликта с Ираном

После завершения конфликта с Ираном Израиль может переключиться на Пакистан, обрушив удары на ядерные объекты этого государства. Об этом заявил израильский политолог Меир Масри в соцсети Х.

«После иранской кампании мы, возможно, попытаемся демонтировать ядерную программу Пакистана», — написал эксперт.

До этого американский политик-демократ Марк Уорнер заявил, что нацразведка США не нашла доказательств того, что Иран работал над созданием ядерного оружия. Он отметил, что еще в марте директор американской нацразведки Тулси Габбард заявляла, что Иран не предпринимал никаких шагов по созданию бомбы. По словам Уорнера, с тех пор данные разведки не изменились.

Политик также обвинил президента США Дональда Трампа, что он продолжает настаивать на том, что Иран разрабатывает ядерное оружие, игнорируя все разведданные.

Накануне Трамп призвал Тегеран сдаться. Американский лидер предупредил, что если этого не произойдет, Соединенные Штаты «взорвут все ядерные штуки», которые «повсюду» на территории Ирана.

Глава Белого дома подчеркнул, что у Ирана «дурные намерения». По словам Трампа, иранские власти на протяжении 40 лет обещали уничтожить США, Израиль и всех, кто им не нравится. Он не исключил, что на Ближнем Востоке может произойти «еще много плохого» в рамках эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Ранее Россия осудила атаку Израиля на Иран.