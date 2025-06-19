В Кремле заявили, что европейцы сами себе «отрезали ногу»

Песков: европейцы сами себе отрезали ногу, отказавшись от дешевой энергии из РФ

Европейцы сами себе «отрезали ногу», когда отказались от дешевой энергии из России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам представителя Кремля, благополучие и спокойствие Европы держалось на двух столпах — на безопасности, которую обеспечивали США, и дешевой российской энергии.

«Сейчас это все вдруг пропало, причем если безопасность от Америки сами американцы забрали, то здесь они (европейцы — прим. ред.) сами себе отрезали ногу», — сказал Песков.

Он отметил, что невозможно объяснить здравой логикой, почему Европа так сделала.

17 июня глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что стратегия Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российского газа «перекрывает кран навсегда». По ее словам, «Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие» против европейцев.

До этого сообщалось, что ЕК предложила к концу 2027 года полностью запретить странам Евросоюза приобретать газ в России. Также ЕК предложила запретить странам ЕС заключать краткосрочные контракты на поставки газа из РФ с 2026 года, долгосрочные — до конца 2027 года. Помимо этого, ЕК планирует утвердить запрет на покупку газа у РФ квалифицированным большинством в Совете ЕС, лишив страны сообщества права вето.

Ранее в Госдуме заявили, что без российского газа Европу ждет катастрофа.