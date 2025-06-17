Каллас заявила, что ЕС навсегда «перекроет кран» российскому газу

Стратегия Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российского газа «перекрывает кран навсегда». Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Мы перекрываем кран навсегда. Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас», — отметила она.

Каллас добавила, что Европа уже «существенно сократила свою зависимость».

Незадолго до этого сообщалось, что Еврокомиссия предложила к концу 2027 года полностью запретить странам Евросоюза приобретать газ в России. Также ЕК предложила запретить странам ЕС заключать краткосрочные контракты на поставки газа из РФ с 2026 года, долгосрочные — до конца 2027 года. Помимо этого, ЕК планирует утвердить запрет на покупку газа у РФ квалифицированным большинством в Совете ЕС, лишив страны сообщества права вето.

16 июня Венгрия и Словакия наложили вето на план Европейской комиссии, в рамках которого предполагался полный отказ от российских энергоносителей.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также напомнил, что сегодня Будапешт поставляет на территорию Украины более 40% электричества. Однако, по его словам, если страну отрежут от российской энергии, то она может прекратить экспорт ресурса.

Ранее в Госдуме заявили, что без российского газа Европу ждет катастрофа.