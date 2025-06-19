В Херсонской области высказались о восстановлении Каховской ГЭС

Сальдо: РФ будет взаимодействовать по Каховской ГЭС при мире с Украиной

Россия сможет взаимодействовать с Украиной по восстановлению плотины Каховской ГЭС в случае нормализации отношений. Об этом ТАСС еапзаявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Все действия юридические мы будем поддерживать, вместе действовать с нашими соседями. Каховскую плотину и Каховскую ГЭС строил весь Советский Союз», — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Подрыв Каховской гидроэлектростанции произошел в ночь на 6 июня 2023 года. После прорыва плотины Каховское водохранилище, общая площадь которого составляла 2155 квадратных километров, начало стремительно уменьшаться. В октябре 2023 года оно достигло минимальных показателей, но спустя почти год оно начало наполняться водой. По данным Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, водой на сегодняшний день покрыто до 40% бывшей акватории водохранилища.

По словам Сальдо, спустя год после подрыва ГЭС водохранилище превратилось в болотистую местность.

Ранее Сальдо рассказал, когда будет принято решение по восстановлению Каховской ГЭС.