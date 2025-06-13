В США пригрозили разбомбить нефтяную инфраструктуру Ирана

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) предупредил, что если Иран атакует американские военные базы на Ближнем Востоке, то Соединенные Штаты должны будут уничтожить всю нефтяную инфраструктуру Тегерана. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, люди задаются вопросом, атакует ли Иран военных США или их военные базы на Ближнем Востоке из-за ударов Израиля.

«Мой ответ таков: если это произойдет, Америка должна будет дать сокрушительный ответ, уничтожив все нефтеперерабатывающие заводы и нефтяную инфраструктуру Ирана, вытеснив аятоллу и его приспешников из нефтяного бизнеса», — написал Грэм.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по объектам в нескольких населенных пунктах, включая Тегеран и Нетенз. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и жилые комплексы, в которых находились представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

На этом фоне верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам. Он рассказал, что в результате атак не стало нескольких ученых и командиров. В то же время Хаменеи сообщил, что дал «свободу действий» иранским войскам в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Ранее президент Израиля прокомментировал удар по Ирану.