Премьер Британии на саммите G7 перепутал президента Южной Кореи с переводчиком

Daily Mail: Стармер перепутал главу Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с переводчиком

Глава правительства Великобритании Кир Стармер перепутал южнокорейского президента Ли Чжэ Мёна с переводчиком. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Инцидент произошел на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде. Когда Стармер и Ли Чжэ Мён встретились для проведения официальных переговоров, британский премьер пожал руку не президенту Южной Кореи, а его переводчику.

На этом недоразумения не закончились. Премьер-министр замешкался и не смог сразу выбрать место для общей фотографии, тем самым поставив южнокорейскую сторону в неловкое положение.

13 апреля сообщалось, что советник президента Соединенных Штатов по торговле и производству Питер Наварро в прямом телеэфире эфире перепутал КНДР и Южную Корею.

8 февраля сообщалось, что телеканал CNN в прямом эфире перепутал бывшего президента США Барака Обаму с террористом Усамой бен Ладеном.

Ранее американская газета понизила президента Украины в должности.