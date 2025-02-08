Американский телеканал перепутал Обаму с бен Ладеном

Телеканал CNN в прямом эфире перепутал бывшего президента США Барака Обаму с террористом Усамой бен Ладеном. На это обратило внимание Daily Mail.

Все случилось во время эфира, когда телеведущий показывал сюжет о перемещении нелегальных мигрантов в Гуантанамо. В момент, когда он говорил о ближайшем соратнике бен Ладена Абу Зубайде, на экране появилась надпись: «союзник Обамы бен Ладена Абу Зубайда».

Телеканал никак не прокомментировал свою опечатку. Однако оплошность вызвала бурную реакцию пользователей в соцсетях, некоторые люди предположили, что ошибку редакторы сделали намеренно.

Усама бен Ладен — основатель и бывший лидер международной исламистской террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России), взявшей на себя ответственность многие крупные теракты, в том числе за взрыв «башен-близнецов» 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. По официальной версии правительства США, бен Ладена ликвидировали 2 мая 2011 года во время спецоперации, когда он находился на вилле в городе Абботтабад на северо-западе Пакистана. В «Аль-Каиде» эту информацию подтвердили.

Ранее сыну Усамы бен Ладена запретили въезд во Францию.